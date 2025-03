“Las Plassas e il castello di Marmilla”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà proprio dal maniero medievale, per poi visitare, ai piedi della collina che lo ospita, il “MudA”, acronimo del Museo multimediale del Regno di Arborea. In paese visita alla cooperativa che confeziona i legumi, al centro anche di alcune ricette proposte dalla Pro Loco nei locali dell’ex convento dei Cappuccini, polo culturale del paese. Si parlerà di agricoltura e di allevamento, con attenzione anche alla produzione di legna di eucalipto per la produzione di biomasse. Focus di Coldiretti sulla nuova stagione irrigua, condizionata dalla siccità che accomuna alcune zone della Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.