“Gadoni, il tesoro della miniera”: Videolina, oggi alle 13.30, riproporrà un recente viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla miniera di Funtana Raminosa, chiusa negli anni Ottanta e riconvertita in chiave turistica. L’estrazione del rame, nella zona, iniziò già nel periodo nuragico, sfruttando le vie d’acqua per la lavorazione e la fusione del minerale. Tappa in centro storico e visita all’esposizione dedicata a “sa burra”, il tappeto tradizionale del paese. In vetrina le bontà del paese ma anche il territorio, a partire dalla straordinaria vallata del Flumendosa, dove si erge il monumento naturale di “Su Campanili”. Focus di Coldiretti sulla valorizzazione delle risorse boschive. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.