“Birori: la storia, la natura, il miele”. Oggi alle 13.30 Videolina riproporrà un recente viaggio nel Marghine di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal rio Murtazzolu, affluente del Tirso. L'occasione per parlare del nuovo parco ambientale finanziato dalla Regione, che consentirà di valorizzare anche il grande patrimonio archeologico fatto di menhir, tombe dei giganti e nuraghi. Una rete culturale che abbraccerà anche la chiesa campestre di Santo Stefano, luogo del cuore per i biroresi. Le testimonianze di un’anziana che ha recuperato la “casa dei nonni” e di un appassionato apicoltore che, in sinergia con il Comune, ha realizzato la “Casa delle api”. Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.