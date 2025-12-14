“Fluminimaggiore, la grotta del tesoro”: nell’Iglesiente la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde, oggi alle 13.30 su Videolina. Emanuele Dessì partirà dal tempio romano di Antas, per poi visitare il complesso minerario di Zu Zurfuru, che ospita anche un museo. Tappa alla grotta di Su Mannau (foto) per un’escursione nel tempo di 15 milioni di anni. Nel centro del paese, accanto al Rio Mannu, visita al museo etnografico, allestito nel vecchio mulino, un edificio del Settecento. Spazio alle bontà della tavola, alla produzione di formaggi, alla cestineria e alle tradizioni popolari. Focus affidato a Coldiretti e ad Anbi Sardegna, l’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.
Telecomando
14 dicembre 2025 alle 01:04
“Sardegna Verde”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp