“Bortigiadas, storie di Gallura”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla galleria elicoidale, capolavoro di ingegneria ferroviaria di inizio Novecento. Visita alla chiesa di San Nicola e al Museo mineralogico. Escursione nelle colline del paese per raggiungere una suggestiva cascata. Spazio alle tradizioni popolari, con la descrizione dell’abito tradizionale (la foto è di Sergio Cuccu). Le bontà del territorio saranno esaltate nella cucina del “Golden Gate”. Focus di Coldiretti sulla difficile convivenza con la fauna selvatica e sulla “battaglia” per l’origine dei prodotti. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.