“Galtellì, storie dal borgo”: in Baronia, oggi alle 13.30 su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dalla chiesa di San Pietro, tra i luoghi del cuore di Grazia Deledda, che a “Galte” ha ambientato il suo “Canne al vento”. Il percorso deleddiano proseguirà nella chiesa del Santissimo Crocifisso e al Castello Malicas. In vetrina lo splendido centro storico, “Borgo autentico d’Italia” per il Touring Club. Anche il menù sarà legato all’opera letteraria di Grazia Deledda. Si parlerà di produzioni vitivinicole, con la visita alla cantina Mastio-Hofmann. Focus di Coldiretti sulla dermatite bovina e sull’export dei formaggi. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.