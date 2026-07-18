“Tuili, lo spettacolo della Giara”: Videolina, oggi alle 13.30, riproporrà una recente tappa di Sardegna Verde in Marmilla. Emanuele Dessì partirà dall’altopiano famoso per la presenza dei cavallini e per la bellezza della natura. Visita alle chiese di Sant’Antonio e di San Pietro. Quest’ultima ospita lo splendido retablo realizzato all’inizio del Cinquecento dal maestro di Castelsardo. Tappa nel Polo museale Villa Asquer per parlare anche della tradizione olearia del paese. Spazio alle produzioni di miele e di “sa carapigna”, accanto a “su pani arrubiu” e alle bontà della cucina. Sarde Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, Lorenzo Dessì e Gianluigi Deidda, postproduzione Gian Marco Orrù.