"Assemini, natura e bontà”: alle 13.30, su Videolina, la tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà da Villa Asquer (foto), straordinaria oasi verde tra la 131 e la 130, 23 ettari di parco (con essenze da tutto il mondo) realizzato alcuni decenni fa da Francesco Morelli, fondatore dello Ied in Italia. Tappa al mercato di Campagna Amica, con la preparazione dei ravioli. Assemini è città della “panada” e della ceramica: spazio alle tradizioni culinarie e artigianali. L’economia agricola è ancora fondamentale per l’economia della città: visita in un allevamento ovino modello e in un’azienda serricola che produce pomodori. Focus di Coldiretti sulla grande mobilitazione prevista per domani alla frontiera del Brennero. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.