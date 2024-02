In Baronia la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde, oggi alle 13.30 su Videolina. Si partirà dalla diga di Maccheronis, nel territorio di Torpè, quasi prosciugata da mesi e mesi di siccità. Con i rappresentanti dei Consorzi di bonifica della Sardegna e di Enas si farà il punto sulla gestione dell’emergenza idrica (per i campi e non solo) e sui progetti per conservare e risparmiare la risorsa. Emanuele Dessì visiterà Siniscola, dal centro storico alle splendide località di Capo Comino, Santa Lucia (nella foto) e La Caletta. Le bontà del territorio saranno esaltate da un agriturismo di Posada. Le riprese sono di Renzo Gualà, postproduzione affidata a Beppe Passavanti.