“Tresnuraghes, storie di Planargia”: oggi alle 13.30, su Videolina, ultima tappa del viaggio di Sardegna Verde prima della pausa estiva. Emanuele Dessì partirà dal colle di San Marco per conoscere la storia della chiesa, che ospita una festa campestre. Nel cuore del paese spazio alle tradizioni popolari, con i ragazzi del gruppo folk San Giorgio martire e la maschera del carnevale, S’Ussulu, recuperata dalla Pro Loco. Si parlerà di accoglienza turistica, legata al territorio (da visitare anche in bicicletta) e alle sue spiagge, su tutte Porto Alabe. Spazio all’antica tradizione dei dolci. Focus di Coldiretti sugli interventi da attuare per rilanciare le attività agricole a due anni dal devastante incendio nella zona. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.