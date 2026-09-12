“Brindisi da Cabras”: Videolina, oggi alle 13.30, ripropone un recente viaggio di Sardegna Verde nel Sinis. Emanuele Dessì partirà dall’ittiturismo del Consorzio Pontis (nella foto) per apprezzare le ricette della tradizione, ma anche per visitare il Museo della pesca. Spazio alla Corsa degli Scalzi in onore di San Salvatore e visita, nell’omonimo villaggio, alla chiesa e all’ipogeo, datato quarto secolo dopo Cristo. Tappa al Museo civico Giovanni Marongiu, dove sono stati riuniti tutti i Giganti di Mont’e Prama. Spazio alle produzioni ortofrutticole e alla risicoltura. Sardegna Verde, il cui nuovo ciclo partirà domenica 27 settembre, è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.