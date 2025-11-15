“Guasila tra storia e cultura”: oggi alle 13.30 su Videolina il ritorno in Trexenta per Sardegna Verde. Emanuele Dessì visiterà il polo museale ospitato nelle vecchie carceri, soffermandosi in particolare sulla collezione dedicata all’arte sacra e sull’esposizione incentrata sui grandi conflitti bellici del Novecento. In vetrina lo splendido santuario della Beata Vergine Assunta e la chiesa campestre della Madonna d’Itria. Visita alla zona archeologica di Riu sa Mela, con alcune domus de janas ben conservate. Bontà di Guasila affidate alla Pro Loco. Focus di Coldiretti sui cambiamenti climatici (che condizionano anche la vita delle api) e su una nuova filiera regionale per le foraggere. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.