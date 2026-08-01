“Arzachena, vivere a colori”: Videolina, oggi alle 13,30, riproporrà un recente viaggio di Sardegna Verde in Gallura. Emanuele Dessì partirà da un vigneto di Vermentino di Gallura, unica Docg della Sardegna, per poi visitare un oliveto e un allevamento di suini, con le produzioni destinate alle attività di accoglienza e ristorazione della zona. Proprio la sinergia tra agricoltura e turismo sarà il filo conduttore della puntata. Visita al parco archeologico, in particolare al complesso nuragico della “Prisgiona” e alla tomba dei giganti di "Coddu Ecchju". Sardegna Verde è realizzata con la collaborazione di Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.