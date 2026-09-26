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27 settembre 2026 alle 00:31

“Sardegna Verde” 

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“Seui e i segreti della foresta”: ecco la prima tappa del nuovo viaggio di Sardegna Verde, oggi alle 13.30. Emanuele Dessì inizierà il racconto del territorio dall’oasi del Montarbu, per poi allargare lo sguardo alle testimonianze archeologiche, in particolare il nuraghe “Ardasai” e la tomba dei giganti di “Anulù”. L’economia di Seui è legatissima all’allevamento, ma sta crescendo la vocazione turistica, anche grazie all’attenzione per le tradizioni e per la cultura, a partire dal ricco sistema museale, in vetrina nell’atteso appuntamento con “Su Prugadoriu”, a fine ottobre. Bontà della tavola nell’agriturismo “Carrighera”. Focus di Coldiretti sul difficile momento per gli allevatori di bovini. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

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