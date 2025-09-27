"A Uri tra il ribollir dei tini”: da oggi alle 13.30, su Videolina, le nuove puntate di Sardegna Verde. Emanuele Dessì ripartirà dalla Nurra, facendo subito tappa nel letto del lago del Cuga, talmente a secco a causa della siccità da far riemergere i nuraghi sommersi dall’acqua negli anni Settanta. Si parlerà della vocazione agricola del paese, dai carciofi al vino. Visita nel centro storico di Uri (nel Coros, in una posizione strategica tra Sassari e Alghero) e tappa in un laboratorio di pasta fresca. Focus di Coldiretti sull’emergenza idrica e sulla manifestazione di venerdì a Cagliari contro la concorrenza sleale nella filiera del grano. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.