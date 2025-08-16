“Arbus, dalle miniere al turismo”: Videolina, oggi alle 13.30, ripropone una recente puntata di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal villaggio minerario di “Ingurtosu” per parlare anche dell’importanza – per il trasporto dei metalli e in agricoltura – dei carri a buoi. Ci sarà, in trasmissione, un angolo dedicato alla preparazione delle “traccas” per Sant’Antonio di Santadi. A “Pozzo Gal” si parlerà del progetto “La capsula del tempo”. Visita al museo “Arti e antichi mestieri della Sardegna”, nel laboratorio di una giovane coltellinaia e in un allevamento di capre. Bontà nella cucina di tre aziende agrituristiche, immerse in un territorio da visitare anche in bike. Sardegna Verde viene realizzata in collaborazione con Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.

