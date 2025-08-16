VaiOnline
TELECOMANDO
17 agosto 2025 alle 01:12

“Sardegna Verde” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

“Arbus, dalle miniere al turismo”: Videolina, oggi alle 13.30, ripropone una recente puntata di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal villaggio minerario di “Ingurtosu” per parlare anche dell’importanza – per il trasporto dei metalli e in agricoltura – dei carri a buoi. Ci sarà, in trasmissione, un angolo dedicato alla preparazione delle “traccas” per Sant’Antonio di Santadi. A “Pozzo Gal” si parlerà del progetto “La capsula del tempo”. Visita al museo “Arti e antichi mestieri della Sardegna”, nel laboratorio di una giovane coltellinaia e in un allevamento di capre. Bontà nella cucina di tre aziende agrituristiche, immerse in un territorio da visitare anche in bike. Sardegna Verde viene realizzata in collaborazione con Coldiretti Sardegna. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Andrea Fenu.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

1936-2025.

Ciao Pippo, si è spenta la tv

La scomparsa di Baudo a 89 anni: ha scritto la storia della televisione italiana 
Il conflitto

La rabbia degli ucraini: «Un incontro ripugnante»

Le critiche dei media: gli Stati Uniti deboli e il leader russo ha sfilato sul tappeto rosso 
Il caso

A Chia cartelli contro gli israeliani

«Li ho messi io», spiega l’attivista Luisi Caria. Carboni (Chenàbura): «È antisemitismo» 
Enrico Fresu
Sanità

Guardie mediche, l’ira dei sindaci «I servizi sanitari sono un diritto»

Gli specializzandi: troppe denunce, costretti a rinunciare 
Alessandra Carta
Energia

Fotovoltaico sardo, l’agricoltura perderà altri 100mila ettari

«I progetti si moltiplicheranno anche grazie al vuoto normativo» 
Lorenzo Piras
L’evento

Palio di Siena, trionfa “Gingillo” Zedde

Il fantino originario di Noragugume regala la vittoria alla contrada del Montone 
Ischia

Uccide l’ex suocera e il compagno, poi si spara

Folle aggressione per strada: l’uomo, un 69enne, ha ferito anche l’ex moglie 
Trasporti.

Due nuovi treni a idrogeno per l’Isola

Investimento da 29 milioni per le tratte Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili 
Litorale

Poetto, un ristorante con vista mare

Pasta al pesto, porchetto e birra sotto l’ombrellone: «Un grande privilegio» 
Sara Marci