“Sassari, in campo l’università”: oggi, alle 13.30 su Videolina, la nuova puntata di Sardegna Verde. Emanuele Dessì visiterà il Dipartimento di Agraria dell’ateneo sassarese, sia la sede centrale, in viale Italia, che l’azienda didattico-sperimentale “Mauro Deidda”, a Ottava. L’occasione per conoscere l’offerta formativa del Dipartimento, con il coinvolgimento di docenti, ricercatori e studenti. Emanuele Dessì farà tappa anche nel Parco di Monserrato, all’ingresso della città, e in piazza d’Italia, il “salotto buono” di Sassari. Le bontà del territorio saranno valorizzate nella cucina del ristorante dell’hotel “Vittorio Emanuele”. Focus di Coldiretti sul cibo sintetico. Riprese Gianluigi Deidda e Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.