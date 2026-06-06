“Castiadas, cartoline dal Sarrabus”: alle 13.30, su Videolina, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì partirà dal vecchio carcere, trasformato in museo. Spazio ai quattordici chilometri di spiaggia e alla parte montana, con una visita all’oasi di “Baccu su figu”, punto di partenza del Sentiero Italia. L’esperienza di un’azienda agricola che ha impianto una decina di ettari di mirteto e le bontà della tavola esaltati in un ristorante legatissimo alle campagne circostanti. Focus di Coldiretti, tra gli altri, sulle prime risposte del Governo per i rimborsi dei danni causati a inizio anno, in circa 1300 aziende agricole, dal ciclone Harry. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.