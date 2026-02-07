VaiOnline
TELECOMANDO
08 febbraio 2026 alle 00:09

“Sardegna Verde” 

“Erula, il trionfo della natura”: oggi alle 13.30, su Videolina, Sardegna Verde tornerà in Anglona. Splendida vetrina, la cascata di “Chirralza”, che Emanuele Dessì visiterà con la guida ambientale ed escursionistica Antonio Sotgiu ( la foto è di Sergio Cuccu ). A fare gli onori di casa sarà la sindaca Marianna Fusco, che parlerà delle vocazioni ambientali, culturali e turistiche (Erula è anche tappa del Rally mondiale) del paese. Visita al villaggio abbandonato di Su Bullone, al nuraghe Ispiene e a Funtana Manna. Spazio alla produzione di pecorino e panadas. In cucina la preparazione di “la suppa”, accompagnata dal “ghisadu”. Focus di Coldiretti sul caro trasporti per le produzioni agroalimentari. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.

