“Erula, il trionfo della natura”: oggi alle 13.30, su Videolina, Sardegna Verde tornerà in Anglona. Splendida vetrina, la cascata di “Chirralza”, che Emanuele Dessì visiterà con la guida ambientale ed escursionistica Antonio Sotgiu ( la foto è di Sergio Cuccu ). A fare gli onori di casa sarà la sindaca Marianna Fusco, che parlerà delle vocazioni ambientali, culturali e turistiche (Erula è anche tappa del Rally mondiale) del paese. Visita al villaggio abbandonato di Su Bullone, al nuraghe Ispiene e a Funtana Manna. Spazio alla produzione di pecorino e panadas. In cucina la preparazione di “la suppa”, accompagnata dal “ghisadu”. Focus di Coldiretti sul caro trasporti per le produzioni agroalimentari. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Gian Marco Orrù.
TELECOMANDO
08 febbraio 2026 alle 00:09
“Sardegna Verde”
