“Cabras, le perle del Sinis”: alle 13.30 su Videolina, in replica alle 20, la nuova tappa del viaggio di Sardegna Verde. Emanuele Dessì, a bordo di una motovedetta della Guardia costiera di Oristano, si soffermerà sulla realtà e sulle prospettive del settore ittico, condizionato dai cambiamenti climatici ma anche dalla pesca abusiva. Il muggine della laguna di Cabras sarà valorizzato da un ristorante che opera nel centro storico. Visita all’azienda vinicola “Attilio Contini” per parlare soprattutto di vernaccia. Focus sulla manifestazione di Coldiretti, giovedì scorso nelle quattro prefetture sarde, per sollecitare risposte ai danni causati dalla fauna selvatica ormai fuori controllo. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.