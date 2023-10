Sardegna Verde torna in Marmilla e, per la prima volta (Videolina, oggi alle 13.30, replica alle 20), fa tappa a Pauli Arbarei. Emanuele Dessì partirà dal nuraghe di Bruncu Mannu per iniziare a conoscere la storia del paese, facendo poi tappa nelle due chiese in centro (Sant’Agostino e la parrocchiale di San Vincenzo), con tappa davanti al grande murale appena realizzato (foto). Spazio alle produzioni agricole, dall’allevamento di capre alla cerealicoltura, con l’apertura di un nuovo molino a pietra. Si parlerà anche di tradizioni popolari, con una visita dal Museo della donna. Non mancherà l’angolo dedicato alle bontà. Focus di Coldiretti sulla Giornata mondiale del pane. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.