“Onanì, paese dell’accoglienza”: ecco il nuovo viaggio di Sardegna Verde, oggi alle 13.30 su Videolina. Emanuele Dessì partirà dall’azienda agricola “San Martino” per conoscere i progetti di una giovane imprenditrice agricola, Valentina Serra. Tappa in “su pinnettu” ricostruito da Piero Curreli (nella foto) e, nel cuore del paese, con il sindaco Clara Michelangeli, anche per parlare dei murales e del progetto “Et” a Sos Enattos. Con l’archeologo Bachisio Piras la visita in alcune chiese del territorio, prima di arrivare a “Su Mulinu di Tziu Natalinu”, dove ci sarà anche la preparazione di alcune paste tipiche. Focus di Coldiretti sui ritardi della campagna di vaccinazione contro la blue tongue. Riprese Renzo Gualà, postproduzione Beppe Passavanti.