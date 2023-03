“Sardegna Verde” a Pau 

“Pau, sulle strade dell’ossidiana”: alle 13.30 su Videolina, dal Monte Arci, il nuovo viaggio di Sardegna Verde. Natura protagonista, con sentieri ideali per le escursioni a piedi e in bicicletta, promosse anche dal Ceas del paese. Visita ai giacimenti di ossidiana e al museo che Pau ha dedicato all’oro nero dei sardi, al centro dei traffici commerciali nel Mediterraneo già alcuni millenni prima di Cristo. Tappa anche alla cantina “La Giara”, con il consueto angolo dedicato alle bontà del territorio. Emanuele Dessì intervisterà anche don Modesto Floris (nella foto), 100 anni a settembre, davanti alla chiesa di San Giorgio. Focus di Coldiretti sulla difficoltà di trovare lavoratori per le campagne. Riprese Renzo Gualà e Gianluigi Deidda, postproduzione Beppe Passavanti.