Sardegna tropicalizzata: «Gli eventi meteo estremi sono la grande incognita» 

Ondate di calore alternate a trombe d’aria, afa che d’improvviso lascia spazio a violenti temporali, escursione termica da record. Sono gli effetti di un Mediterraneo che si sta scaldando più degli altri mari. E siccome la nostra Isola ha i piedi a bagno nel mare nostrum, eccola pagare a caro prezzo il riscaldamento globale. Baronia e Alto Cixerri praticamente a secco; la siccità diventata stato di emergenza; gli agricoltori costretti ad abbandonare i campi perché manca l’acqua per irrigarli. È Andrea Motroni, agrometeorologo della Regione, studioso della desertificazione, a spiegare lo scenario di oggi e di domani.

Il grande caldo

La prima certezza è che da qui al 2025 «la temperatura del pianeta aumenterà tra uno e due gradi». La Sardegna non farà eccezione. Anzi. Il Mediterraneo è definito sempre di più un “hot spot” del cambiamento climatico. Un punto caldo. Caldissimo. Non solo in senso metaforico, ma per via della temperatura dell’acqua in aumento, ciò che sta determinando anche una modifica degli ecosistemi marini. «Quei due gradi – spiega Motroni – sono un valore globale calcolato rispetto alla temperatura media dell’ultimo trentennio di riferimento, l’intervallo 1981-2010».

Clima “pazzo”

Ma perché, come accaduto nei giorni scorsi nel nord-ovest dell’Isola, in venti minuti si è passati dal sole alla tromba d’aria? «All’origine degli eventi estremi – sottolinea Motroni – c’è una forte instabilità atmosferica», il segno più evidente del cambiamento climatico. Quanto successo tra Goceano a Castelsardo è stato determinato in primo luogo dalla massa di aria calda e umida che è salita dal suolo, un fenomeno tipico delle giornate estive particolarmente afose. Ma quando questa massa si è scontrata con la nube del temporale, quindi un fronte freddo, ha innescato il vortice tipico della tromba d’aria. Un effetto mulinello che è il risucchio dell’aria calda verso la nube temporalesca.

L’altro fenomeno

L’agrometeorologo spiega pure la “stranezza” atmosferica di Capoterra, sempre sotto Ferragosto: un violento acquazzone si è abbattuto sul centro abitato, ma nel litorale di Maddalena spiaggia, appena qualche chilometro in linea d’aria, superata la vecchia Statale 195, non è caduta nemmeno una goccia. «Capisco la sorpresa, ma c’è una spiegazione: le nubi hanno un comportamento erratico, cioè la loro distribuzione nel cielo non è omogenea. A Capoterra è semplicemente successo che la massa d’acqua condensata è passata sopra l’agglomerato urbano ma non sulla costa».

L’incognita

Tuttavia, leggere i fenomeni atmosferici non è compito facile. Men che meno si può prevedere con anticipo quanto durerà la siccità. «A differenza delle temperature, che possono essere definite una grandezza meteorologica prevedibile, sulle precipitazioni l’attendibilità delle proiezioni per il futuro è più bassa – chiarisce Motroni -. Fatto salvo il metodo scientifico applicato nelle rilevazioni, i modelli sono discordanti. Ce ne sono alcuni che propendono per una riduzione diffusa delle piogge nel prossimo futuro; altri invece le considerano costanti nel tempo. Ma ciò che è destinato a mutare, per effetto del cambiamento climatico, sono la frequenza e l’intensità delle precipitazioni. Quindi i potenziali effetti distruttivi causati dagli eventi estremi».

Le misure

Di certo, tornado, alluvioni e tempeste impongono di affrontare alla radice le cause del riscaldamento globale. Almeno sul fronte delle responsabilità antropiche. «Per questo – conclude Motroni – è necessario attuare tutte quelle politiche di mitigazione che mirano, per esempio, alla riduzione delle emissioni di Co2 e degli altri gas climalteranti. Si tratta di azioni multilivello e multisettore che lo scorso maggio la Giunta regionale ha voluto rinforzare con la revisione e l’adozione della Sracc, la Strategia di adattamento ai cambiamenti climatici».

