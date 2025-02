Sardegna tropicale, caldo e piogge forti 

Alcuni segnali ci sono già: lunghi periodi con scarse precipitazioni, siccità incombente e poi eventi estremi, con piogge, vento e mareggiate che flaggellano le coste della nostra regione. Non ci sono più le mezze stagioni e neanche la pioggia che scende lentamente, penetra nel terreno e lo arricchisce senza modificare fioriture e fenomeni naturali. La Sardegna sta diventando a tutti gli effetti un’isola dal clima tropicale. E man mano che passano gli anni la situazione potrebbe peggiorare con un ulteriore aumento delle temperature e calo consistente delle precipitazioni. Così come le piogge saranno sempre più intense, anche se contenute come numero di eventi, e il rischio siccità incombente.

Lo scenario

I dati emergono da uno studio sul clima che ha interessato anche la Sardegna ed è stato realizzato dal Centro studi per il cambiamento climatico, promosso da Greenway Group Srl ed Ecogest Spa, e rilanciato ieri dall’Ansa. Lo scenario che emerge parla appunto di un aumento generale della temperatura nella nostra Isola, con un incremento che potrebbe arrivare a 1,6 gradi centigradi entro il 2050. La stessa cosa accadrà più o meno nell’Italia centrale, con una diminuzione dei giorni con temperature rigide, inferiori o prossime allo zero termico. Aumenteranno invece i periodi di caldo, con ondate di temperature tropicali e un incremento di almeno 17 giorni di calura ogni dodici mesi. Un fenomeno che sarà possibile rilevare soprattutto lungo le coste orientali dell’Isola (e quindi probabilmente con un innalzamento della temperatura anche del Tirreno centrale).

Fenomeni idrogeologici

Il cambiamento climatico avrà riflessi importanti sulla situazione del territorio sardo. Gli eventi atmosferici sono infatti sempre più intensi. Secondo l’Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (Ispra), le precipitazioni forti o intense sono aumentate del 15% negli ultimi vent’anni, con piogge torrenziali che hanno causato danni a infrastrutture, edifici e abitazioni. In molte regioni colpite da bombe d’acqua, ad esempio di recente l’Emilia Romagna, sono stati avviati interventi per contenere i danni con barriere, paratie e stazioni di pompaggio.

L’indagine del Centro studi per il cambiamento climatico, inoltre, prevede anche un forte rischio frane in circa 6.000 chilometri quadrati dell’Isola, con 1.649 in cui il pericolo viene definito molto elevato e alto. Di conseguenza, in Sardegna ci sarebbero circa 12.000 edifici in forte pericolo, il 2% del totale, e altri 42.000 minacciati da un rischio di frana più contenuto, anche se definito medio (7%). Le persone interessate sarebbero 22.000 e le famiglie 9.000. Gli stessi rischi potrebbero avere effetti inoltre su più di 1.000 imprese e 324 centri culturali.

Il rischio alluvione, invece, potrebbe interessare con un’elevata probabilità circa 823 chilometri quadrati del territorio dell’Isola (oltre il 3% del totale) e 29.000 edifici. In questo caso, le famiglie colpite sarebbero 32.000, gli abitanti 78.500, le aziende 6.660 e i beni culturali 352.

Il caldo

Al contrario, i cambiamenti climatici che porteranno un incremento delle temperature e dei giorni di caldo intenso avranno come conseguenza l’aumento degli incendi e delle aree forestali a rischio. Già la scorsa estate abbiamo assistito a fenomeni particolari che hanno colpito i boschi dell’Isola proprio a causa della diminuzione delle piogge. «La situazione - spiega il report - è considerata sempre più grave, poiché l’aumento delle temperature oltre le soglie stagionali, e la prolungata mancanza di precipitazioni, hanno messo in crisi le aziende agricole e zootecniche. Infatti, nel 2024, migliaia di ettari di pascoli e foreste sono stati colpiti da incendi». Insomma, che il clima stia cambiando lo dicono i numeri e le osservazioni degli studiosi. Bisogna prenderne atto e pensare di fare qualcosa per ridurre al minimo i danni per persone, attività, animali e cose. La Sardegna, pur essendo al centro del Mediterraneo, è diventata “tropicale”.

