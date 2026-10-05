Sardegna Trophy, bilancio positivo 

Due giorni intensi di judo nazionale al PalaConi A di Cagliari, che hanno visto all’opera 302 atleti under 15 da tutta Italia, 120 accompagnatori, oltre 3mila spettatori, 435 incontri, 19 titoli aggiudicati e migliaia di punti assegnati validi per il ranking nazionale con la supervisione di 22 ufficiali di gara. Sono i dati conclusivi del “Sardegna Trophy”, tappa sarda del “Trofeo Italia di Judo”, circuito nazionale di eccellenza per la classe Esordienti B.

A Cagliari i judoka sardi sono stati 69, con decine di tecnici in rappresentanza di 24 associazioni sportive che hanno partecipato al torneo, organizzato dal Comitato Regionale Fijlkam – Settore Judo, presieduto dal Maestro Claudio Camba. «Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione», ha affermato. «Stiamo aspettando il via libera da parte della Federazione Nazionale per organizzare anche la prossima edizione. Il settore sta crescendo molto bene, soprattutto a livello giovanile, e l’Isola si sta riprendendo ciò che le mancava e la sua giusta collocazione nazionale. Abbiamo tanti ragazzi che promettono bene per il futuro e dei progetti di valorizzazione».

Come risultati, Piemonte e Sicilia hanno primeggiato con quattro vittorie a testa. Il “Sardegna Trophy” non è stato soltanto una vetrina sportiva, ma anche un appuntamento agonistico di rilievo nel percorso dei giovani judoka: i loro risultati hanno assegnato i punti per la Ranking List nazionale, nelle diverse categorie di peso. Al termine del circuito, i primi 20 classificati della Ranking List acquisiranno il diritto di partecipare ai Campionati Italiani A1 o A2, in base al piazzamento ottenuto. «La Federazione Regionale investe tantissimo sui giovani e agisce, soprattutto sui più piccoli, con promozione in tutte le classi d’età a partire dai progetti a scuola», ha aggiunto il presidente regionale Fijlkam, Vincenzo Pirioddu. Hanno partecipato Maria Teresa Motta, consigliera federale e già campionessa europea e mondiale con due partecipazioni olimpiche, Stefania Soro, vicepresidente Coni Sardegna, e Giuseppe Macciotta, assessore comunale allo Sport.

RIPRODUZIONE RISERVATA