Sardegna tre volte sul podio ai “tricolori” 

Il Cross si conferma la madia dell’argenteria per la Sardegna del triathlon. Ieri a Gavoi, dove la Three Experience ha allestito il campionato italiano nell’ambito del 3º Triathlon Gennargentu, dal lago di Gusana sono emerse come la spada di Excalibur tre medaglie. Due sono di bronzo ma sono assolute, una - d’argento - arriva dal settore giovanile. A conquistarle sono comunque atleti di grande prospettiva: Manuel Cossu, sangavinese della Fuel, già campione Junior l’anno scorso sempre qui, è terzo assoluto alle spalle di Davide Catalano (S1, Firenze Triathlon) vincitore in 1.48’18”, con 32” sull’Élite Simeone Romano (Cuneo 1198 Mentecorpo).

In campo femminile, Noemi Bogiatto (Cuneo 1198) ha preceduto in 2.07’33” Bianca Morvillo (Grandbike Triathlon) e la villacidrese del K3 Cremona, Giulia Saiu, all’ennesimo piazzamento di rilievo in questa specialità che le ha regalato anche soddisfazioni internazionali.

Nella gara Juniores maschile, il terzo podio per la Sardegna. Roberto Porcu ha cullato sogni di gloria sino all’inizio dell’ultima frazione, quella di corsa, che aveva cominciato in testa. Poi Adriano Micheli (Sbr 3) ha rimontato e si è involato, vincendo in 1.05’32” e lasciando il nuorese della Fuel Triathlon a 20” e con la medaglia d’argento al collo. Al quindicesimo posto, nono degli Youth B, Sebastian Cossu (Fuel), fratello di Manuel. Tra sette Juniores femminili, si è imposta nettamente Serena Bratti, del Cus Udine, in 1.15’18”. Settima Alice Asuni (Fuel), unica sarda in gara. ( c.a.m. )

