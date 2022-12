«Sardegna, territorio da preservare» 

«Il contrasto al narcotraffico continuerà sicuramente ad essere uno degli impegni principali della nostra attività. Qualche anno fa, quando ero alla Direzione distrettuale antimafia di Roma, su questi fenomeni criminali ho effettuato indagini in collegamento con i colleghi di Cagliari. Ma sia chiaro: lavoreremo su ogni ambito della criminalità, compresi quelli di natura economica». L’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Rodolfo Sabelli, 59 anni, ieri mattina ha preso possesso del suo ufficio al terzo piano del Palazzo di Giustizia, dopo aver ufficialmente assunto le funzioni di Procuratore capo della Repubblica e responsabile della Dda di tutta la Sardegna.

L’udienza straordinaria

Sarebbe dovuto entrare in servizio a gennaio, ma il Procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, ha chiesto e ottenuto l’anticipato possesso, dopo la nomina effettuata dal plenum del Csm che l’ha preferito all’ex procuratore aggiunto cittadino, Gilberto Ganassi. Così ieri mattina, puntuale, il nuovo Procuratore capo della Repubblica si è presentato davanti al presidente del Tribunale, Vincenzo Amato, per il passaggio di consegne dal facente funzioni, l’aggiunto Paolo De Angelis, che ha guidato per oltre un anno e mezzo, dopo l’andata in pensione di Maria Alessandra Pelagatti. Nel collegio che ha consegnato le chiavi della Procura a Sabelli erano presenti anche il presidente della Seconda sezione penale, Giovanni Massidda, e il responsabile dell'ufficio Gip Giuseppe Pintori. «Assumendo queste funzioni – ha detto ai colleghi, presenti alla cerimonia – assumo anche un dovere di confronto, di dialogo e di collaborazione con tutto l'ufficio».

La direzione antimafia

Alla cerimonia era presente anche il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo. «Ci sarà un circuito di collaborazione – ha chiarito – che serva a costruire attorno alla funzione delle procure distrettuali antimafia un tessuto di relazioni cooperative necessario per ridurre il rischio di contraddizioni, se non di tensioni e conflitti che non giovano alla credibilità della giurisdizione». Il nuovo capo della Procura di Cagliari assume anche la guida dell’antimafia sarda, ormai da tempo alle prese con l’emergenza droga e con le rapine ai furgoni portavalori. «È ancora presto per poter parlare di singoli fatti», ha precisato Sabelli, «in questi giorni mi confronterò con i colleghi delle procure vicine. Studierò la realtà economica e sociali e approfondirò i fatti criminali che possano essere di nostra competenza. Per quello che ho già potuto vedere la Sardegna ha un tessuto sostanzialmente sano, ma c’è sempre un rischio di un’infezione. È un territorio bellissimo da preservare».