«Sardegna, terra sorella di noi siciliani» 

Il “Re Chicchinella” di Emma Dante sbarca in Sardegna. Lo spettacolo tratto da “Lo cunto de li cunti ovvero lo trattenemiento de peccerelle”, la celebre raccolta di novelle in lingua napoletana di Giambattista Basile, debutta oggi alle 20.30 al Massimo di Cagliari, dove rimarrà fino a domenica prima di trasferirsi a Sassari per l’ultima data della tournée sarda targata CeDAC, in programma lunedì al Comunale.

Purtroppo, però, lei non ci sarà. Regista, attrice teatrale e drammaturga la cui produzione artistica spazia tra teatro, cinema, lirica e letteratura, 58 anni, palermitana. «Mi sarebbe piaciuto tanto: da siciliana e isolana considero la Sardegna una terra sorella, forse più immacolata e vergine della Sicilia, splendida in ogni suo aspetto», premette la regista, attrice e drammaturga palermitana, impegnata nella nuova produzione di “Manon Lescaut” di Giacomo Puccini per l’Opéra National de Lyon e fresca di Leone d’oro alla carriera per il teatro, che ritirerà a giugno a Venezia. «Dopo essere stata due mesi a Parigi devo tornare in Francia per l’allestimento dell’opera lirica “Manon Lescaut”. Però», spiega Dante, Premio speciale della giuria al Premio Dessì nel 2022, «in Sardegna manderò il mio re». Un sovrano colpito da una strana malattia, che a un certo punto, come una gallina magica, produce uova d’oro. Un re vittima di un incantesimo fatale che mette in risalto l’avidità dei parenti e l’ipocrisia della corte, la solitudine del potere e la morale di chi gravita intorno.

Analogie con l’attualità?

«“Re Chicchinella” è una grande favola di attualità: basta vedere cosa sta accadendo in America con Donald Trump, un uomo di stato che pare posseduto da qualcosa di maligno. Anche se lo spettacolo è giocoso, parla di una tragedia, la storia di un re invalido, malato, che è stato importante ma che, nel momento in cui riceve una gallina dentro le viscere, perde la gioia di vivere e di essere re. Da una parte, il titolo, il denaro, la magnificenza non gli servono più perché ha questo cancro dentro; dall’altra, quando si trasforma in una gallina fa emergere l’ottusità del potere, sottolineando il concetto che se non apriamo gli occhi anche il più ottuso degli animali può governare un popolo, facendolo procedere in una sola direzione, senza idee e autocritica. Come chi sta intorno alla gallina nel pollaio».

Come sceglie i testi da portare a teatro?

«Mi piace tutto quello in cui c’è sia la parte leggera e ironica, sia quella che svela i segreti oltre quello che si vede in superficie. E guardare le cose con gli occhi dei bambini. “Re Chicchinella” è la terza favola tratta da “Lo cunto de li cunti ovvero lo trattenemiento de peccerelle” che metto in scena dopo “La Scortecata” e “Pupo di zucchero”, e a riscriverla mi sono molto divertita. Basile è un autore del ‘600 che riportava in forma scritta favole che erano raccolte oralmente dal racconto del popolo, e io mi ci sono immersa. Non a caso “Lo cunto de li cunti”, noto anche come Pentamerone, è il suo capolavoro, che ha ispirato autori come Charles Perrault, Hans Christian Andersen e i fratelli Grimm».

Col cinema ha chiuso?

«No, ma non ci sto pensando: sono troppo presa dal teatro, che è l’ultima forma dell’arte. Anche in un momento storico in cui le sale si svuotano, perché a parte Checco Zalone e “Avatar” non ci sono film che creino le file fuori dai cinema, il teatro resta sempre vivo, con quel suo sguardo che riflette un bisogno».

Contenta per il Leone d’oro alla carriera alla Biennale di Venezia?

«Molto. Sto ricevendo tantissime manifestazioni di affetto di gente felice per me, e questo significa, forse, che ho seminato bene».

