«Sardegna terra di pace: aiutateci» 

«La Sardegna è una terra di pace, la sua gente è un popolo che echeggia la pace e spero che, per la sua importante posizione nel Mediterraneo che la accomuna alla Striscia di Gaza, possa esercitare una pressione sul Governo italiano per fermare Israele». Confida in un movimento collettivo che fermi i “crimini in israeliani contro i palestinesi”, l'ambasciatrice dello stato di Palestina in Italia, Abeer Odeh, ieri a Olbia, invitata dal parroco della chiesa di Nostra Signora de La Salette, don Gianni Sini, per raccontare il volto umano delle conseguenze della guerra sul suo popolo e per sensibilizzare sulla necessità di riconoscere lo stato di Palestina.

«Quella di Israele in Palestina è l'unica occupazione illegale esistente, l’estensione delle colonie cresce ogni giorno di più, solo nelle ultime due settimane in Cisgiordania ne sono nate ventidue, a Gaza i coloni continuano a distruggere le infrastrutture e il territorio è sotto controllo totale di Israele che impedisce l'accesso a medicinali, acqua e cibo di cui si contano milioni di tonnellate al confine senza possibilità di accedervi», racconta la diplomatica e rappresentante permanente all'Onu e alla Fao dal 2019.

I numeri dell’orrore

Più di mille checkpoint tra Cisgiordania e Palestina ma erano già seicento prima del 7 ottobre del 2023, quando le milizie di Hamas hanno attaccato città e villaggi israeliani uccidendo oltre mille persone, tra civili e militari. «Non contempliamo la violenza, non siamo un popolo che grida vendetta ma quello che è successo il 7 ottobre, benché non lo giustifichi, è una reazione alle condizioni in cui Israele ha costretto la Palestina da anni», continua. Cinquantacinquemila persone morte, la maggior parte donne e bambini, 126mila feriti, di cui più del 30 per cento con lesioni permanenti, più di 50mila bambini orfani con la salute mentale compromessa per sempre. «Tutto questo non può che essere definito un genocidio e io sono convinta che l'intenzione di Israele non sia solo distruggere Gaza sia, invece, fare una pulizia etnica ma i palestinesi sono profondamente radicati alla loro terra: israeliani e americani non riusciranno ad attuare il piano di sfollamento forzato dalla Striscia».

Le speranze

Confessa di non vedere nessuna prospettiva di pace attualmente: «Tutte le proposte fatte a Israele, ne ho una lunga lista, sono state rigettate». Ma ripone grandi aspettative nella conferenza di pace che si terrà il 17 giugno a New York: «Ci aspettiamo che la comunità internazionale riconosca la Palestina come nazione, compresa l'Italia in cui osserviamo un gap tra Governo e popolazione, la mobilitazione di ieri a Roma, con 350mila persone in piazza per sostenere la causa palestinese, non può essere ignorata dal governo che, invece, è stato il primo a non firmare il trattato che avrebbe vietato l'invio di armi a Israele». Secondo l'ambasciatrice, «c'è un segnale che il Governo deve cogliere: ho visitato molte Regioni e Comuni che, sulla causa palestinese, hanno una posizione opposta a quella centrale e mi auguro che anche la vostra segua questa direzione».

