Sardegna Teatro, la stagione raddoppia 

Performance, workshop e progetti di respiro nazionale e internazionale che guardano al futuro, nuovi formati contemporanei con una caratteristica: la partecipazione dello spettatore come dimensione essenziale della fruizione artistica. Sardegna Teatro lancia le rassegne autunnali del 2024, due festival che esplorano nuovi formati scenici e modalità di interazione: “Prototipi” e “Trattini”. Fino al 19 dicembre, tra Cagliari, Nuoro, Sassari e Paulilatino, i protagonisti saranno le sperimentazioni che abbattono i confini. Non solo quelli geografici, ma anche quelli che riservano l’arte a un’élite passiva e distaccata: ora la performance è accessibile e interattiva, e pone lo spettatore come protagonista attivo delle opere stesse.

“Prototipi”

“Prototipi”, nato nel 2022, è il festival che riflette l’impegno di Sardegna Teatro verso la democratizzazione delle arti performative, mettendo al centro l’ampio raggio di possibilità percettive di chi ,non più, soltanto assiste, ma prende parte. L'edizione 2024, che si terrà fino al 1 dicembre, guarda all’ibridazione e continua la ricerca di nuovi formati e linguaggi. Questo, attraverso un itinerario che abbraccia diverse località dell’isola come il Ten-Teatro Eliseo, lo Spazio Ilisso e la Biblioteca Satta a Nuoro, il Teatro Grazia Deledda di Paulilatino, e l’Ex Mater a Sassari. «Sardegna Teatro c'è, è plurale, è un’impresa-prototipo di come si possa fare azione culturale diffusa, irrorando i terreni e le comunità di condivisione, prospettive e germinando possibilità di futuro», commenta il direttore di Sardegna Teatro Massimo Mancini. Tra gli eventi di “Prototipi” il 22 e 24 settembre “Babel” e “Ciel”, installazioni di Jordi Galì a Sassari all’Ex Mater; il 27 “I-Cinema” alla Biblioteca Satta di Nuoro; il 29 settembre “Cinema Cielo” di Danio Manfredini al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino; dal 17 al 27 ottobre “Where do we come from, what are we, where are we going” di Wang Chong, al Nest_Tiscali Cagliari. Si continua il 26 ottobre con “Staring at people staring at phones”, performance di Daniël Korssen a Sa Manifattura. Dal 30 ottobre al 1 novembre “Alcune cose da mettere in ordine” della compagnia Officina Orsi a Spazio Ilisso, Nuoro. A seguire, dal 15 al 17 novembre arriva “Concerto” di Tiago Cadete alla Manifattura. Dal 19 al 24 novembre “Anonimasequestri” di Leonardo Tomasi a Sa Manifattura e, negli stessi giorni e nella stessa sede, “A 1000 Ways” di 600 Highwaymen. Ancora il 24 novembre “La Pastasciutta antifascista” di Floriane Facchini, all’Exmà di Cagliari e il 26 e 27, negli spazi dell’Archivio do Stato a Cagliari, “La sparanoia” di Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri. Si termina il 28 novembre -1 dicembre con “Apocalisse Tascabile” di Niccolò Fettarappa e il 30 novembre -1 dicembre con “Alphaloop” di Adelin Schweitzer, entrambi a Sa Manifattura.

“Trattini”

In parallelo, Sardegna Teatro lancia la prima edizione di “Trattini”, una rassegna pensata per il pubblico del futuro, quello dell'infanzia. Dal 5 ottobre al 19 dicembre, tra Cagliari e Nuoro, il festival offrirà spettacoli, workshop e tavole rotonde incentrati sulle nuove generazioni. L’obiettivo è chiaro: formare individui capaci di sfidare lo status quo, immaginare nuovi mondi e adottare prospettive alternative. «La sinergia tra comunità educante e artistica diventa cruciale in questo percorso, dove il tratto - simboleggiato dal “trattino” - collega mondi e prospettive diverse senza cancellarne le specificità», spiega la curatrice Valentina Salis. Il festival, che si svolgerà principalmente a ottobre, inizia con lo spettacolo “LàQua” del Teatro Koreja (bambini da 0 a 3 anni), che sarà rappresentato il 5 e 6 alla Manifattura e l’8 e 9 al Ten di Nuoro. Il 12 e 13 arriva Madam Bach con lo spettacolo “You are here” (2-6 anni) alla Manifattura. Dal 11 al 15, tra i Giardini pubblici di Cagliari e il C.E.S.P di Nuoro, sarà presentata l’installazione teatrale "Arcipelago" (7-12 anni) di Teatro Telaio. Il 14 e 15 nella sede Agenzia Forestas a Nuoro e il 17 e 18 alla Manifattura, Live Art Danmark proporrà “50 dangerous things (you should let your children do)” (dai 4 anni). Si va poi direttamente al 18 e 19 dicembre con Ariella Vidach che presenterà “Nel bosco del futuro” (6-10 anni), sempre alla Manifattura. Massimo appoggio del Comune di Cagliari: «Sardegna Teatro è una risorsa fondamentale per Cagliari», ha detto assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe: « La sua capacità di innovare e sperimentare nella scena contemporanea porta un arricchimento inestimabile alla vita culturale della nostra città. La cultura non è un hobby, ma è benessere. La cultura è lavoro ed economia».

