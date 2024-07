«Sardegna, sto arrivando: evviva!» 

Neri Marcorè torna in Sardegna. Un avvenimento che l’attore e regista marchigiano, atteso stasera a Santa Teresa Gallura per il festival letterario “Ligghjendi”, per la proiezione di “Zamora” – ispirato all’omonimo romanzo di Roberto Perrone – al Cinema Arena Odeon (21.30) e l’incontro col pubblico moderato da Flavio Soriga a seguire, e da domani a Porto San Paolo per il Festival del Cinema di Tavolara, saluta con un «evviva!».

Le mancava?

«Nell’estate più piena di impegni che ricordi, tra la proiezione di “Zamora”, che cerco di accompagnare in giro più che posso, spettacoli, concerti e conduzioni, ho deciso di passarci pure le vacanze ad agosto, anche se dalla parte opposta. La Sardegna per me sa di rigenerazione».

Intanto, ci viene per lavoro a presentare il suo primo film da regista.

«Sono contento: ho cercato di ricavare uno spazio in un’agenda fittissima e l’unico giorno possibile, tra le serate di Cesena, Parigi e Viterbo, era questo. Non vedo l’ora di chiacchierare con lo straordinario pubblico che mi aspetta!».

Parlerà d’amore e di calcio.

«In realtà, il calcio fa un po’ da sfondo alla storia del protagonista, che è una storia di formazione in cui un impiegato è costretto ad abbandonare le proprie certezze in seguito al trasferimento, dopo che la sua azienda chiude, dalla provincia alla Milano degli anni ’60 e del boom economico. Lì si innamora e rimane scottato, e fa un piano che lo porterà a conoscere quello che diventerà il suo mentore, interpretato dal sottoscritto».

Che è anche regista: il passaggio dietro la macchina da presa com’è avvenuto?

«Quando l’ho letto sono rimasto colpito dal romanzo, che doveva essere film già vent’anni fa. Ho provato a portare avanti il progetto per un po’ prima di accantonarlo, ma mi era rimasta la voglia di raccontare la storia, in cui vedevo molte cose di me. Poi, nel 2021 l’ho proposto ad Agostino Saccà, che non solo ha approvato la scelta della storia, ma mi ha spinto verso la regia, senza che, da parte mia, ci fosse una qualche forma di auto candidatura. E ne sono stato ben felice, perché è stata un’esperienza bellissima, durante la quale abbiamo dato vita a un gruppo di lavoro davvero piacevole, tant’è vero che siamo rimasti tutti legati, cast e troupe».

Soddisfatto del risultato?

«Alla regia mi sono trovato bene. All’inizio ero curioso di capire come mi sarei comportato di fronte alla quotidianità del ruolo, mettere in scena le cose, girare, affrontare gli imprevisti, e col senno di poi posso dire che è stato più semplice di quanto temessi. Inoltre, ho ricevuto tanti complimenti: molti tra quelli che l'hanno visto hanno pensato che non fosse il mio primo film da regista. Il difficile verrà col secondo, che tutti dicono essere più complicato. Ma non ho la smania di rimettermi subito dietro la macchina da presa: avendo debuttato a 57, non vivo il momento con ansia».

Da domani, invece, Tavolara, dove, oltre a presentare “Zamora”, presenterà il Festival.

«L’ho fatto per 10 anni prima di lasciare per altrettanti anni, anche se nel frattempo ci sono tornato come ospite. L’organizzatore Marco Navone me l’ha proposto e ho accettato volentieri, facendo da apripista con lo spettacolo “Di mare e di vento” alla Peschiera di San Teodoro. Sono inoltre ben contento di ritrovare Aurora Ruffino, la madrina di questa edizione, che è stata mia figlia per fiction in “Una Ferrari per due” e nella serie amatissima “Questo nostro amore”».

