«Sardegna sto arrivando!» Achille Lauro il 13 agosto stella dell’Olbia Arena  

L’annuncio di Achille Lauro al Red Valley è arrivato ieri a confermare le voci che avevano iniziato a circolare dopo una storia pubblicata su Instagram, il giorno prima, dal cantautore, che sottolineava che era da un po’ che non suonava in Sardegna. Un messaggio che non è sfuggito agli ammiratori e, che, una volta ufficializzato, ha fatto impennare le attenzioni sulla prima serata del Red Valley. I biglietti per il suo show saranno in vendita da lunedì alle 14.

La squadra

Alla prima assoluta al festival, Lauro si esibirà alla Olbia Arena il 13 agosto, alternandosi sul palco della kermesse targata Magma Events con altri esponenti di rilievo della scena musicale italiana contemporanea come Bresh, Clara e la rivelazione di Sanremo 2026 Ditonellapiaga. Dieci in totale i nomi nuovi annunciati ieri dall’organizzazione in vista dall’undicesima edizione del Red Valley, che nell’inedito format da tre giorni, oltre ai già noti Sfera Ebbasta, Ernia, Samurai Jay, Rrari Dal Tacco, Kid Yugi, Promessa e Noyz Narcos, porterà sul palco gallurese Lauro, Bresh e Clara, protagonisti questi ultimi di altre edizioni, e Ditonellapiaga, al debutto assoluto, ma anche altri graditi ritorni, tra cui Shiva e 22simba il 14 agosto e, soprattutto, Annalisa la notte di Ferragosto; completano il quadro Chiello e Boss Doms (il 13) e Sayf (il 15).

Il resto della line-up, con tanto di dj tra una performance e l’altra per qualcosa come 30 ore di live dalle sette di sera alle prime luci dell’alba del giorno seguente, verrà annunciata nei prossimi mesi. Intanto, Achille Lauro, che ha scelto il Red Valley per la sua unica data estiva nell’Isola, è al settimo cielo. «In questi anni, dall’inizio della mia carriera, la Sardegna mi ha sempre dato l’inimmaginabile. Ricordo quando, ai primi concerti, eravate in 100 ma sembravate 10.000. Mai mi dimenticherò di questo! Vi aspetto bellissimi! Per sempre vostro. Per sempre noi», è il messaggio d’amore che l’artista, all’anagrafe Lauro De Marinis, affida al suo profilo Instagram dando appuntamento a tutti a Olbia per il 13 agosto, quando alla Olbia Arena risuoneranno parole e note delle hit “Fragole”, “Rolls Royce”, “In Viaggio verso il paradiso” e “Amor”, “Incoscienti giovani” e “Amore disperato”.

Crossover

A meno di quattro mesi dal via, il Red Valley conferma la fama di festival crossover tra i più importanti nel panorama nazionale. Tra le new entry spiccano Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci, col nuovo album “Miss Italia”, preceduto dal tormentone “Che fastidio”, Sayf con “Santissimo”, in uscita l’8 maggio, e Chiello con “Agonia”, tutti reduci dal Festival di Sanremo, dal quale potrebbero arrivare altri cantanti: forse J-Ax (e sarebbe un altro ritorno) e Tredici Pietro, più il “sogno” Sal Da Vinci. Dopo aver celebrato nel 2025 il traguardo dei primi 10 anni, il Red Valley si prepara a vivere una nuova importante estate pure in termini di pubblico.

Nelle ultime quattro stagioni, andate in scena a Olbia, il festival ha raggiunto il record di oltre 350mila biglietti venduti, diventando uno dei principali eventi di musica del Mediterraneo e un saldo punto di riferimento per gli amanti dei concerti e per gli artisti. Presenti negli anni protagonisti assoluti della musica pop, rap, urban, dance ed elettronica italiana e internazionale come Max Pezzali, Fabri Fibra, Black Eyed Peas, Alok e Macklemore, ma anche Charlotte De Witte, Ghali, Gigi D’Agostino, Tommaso Paradiso, Fred De Palma, Rose Villain, Geolier, Irama e Blanco, Guè e i Club Dogo e Marracash.

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