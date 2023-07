Sardegna, stagione d’oro Quattro Mori in champions  

L’anno d’oro del tennistavolo sardo non è finito con la conquista di due coppe europee. Il Quattro Mori, dopo la vittoria nella Europe Cup femminile riporta la Champions League a Cagliari per il secondo anno consecutivo. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la classifica delle aventi diritto a partecipare alla massima competizione europea. Il Quattro Mori è settimo, sarà quindi una delle otto teste di serie, entrerà in scena al secondo turno, con una fase a gironi con partite di andata e ritorno. Nella scorsa stagione la formazione guidata da Stefano Curcio esordì in Champions grazie al quindicesimo posto maturato con la semifinale (persa) nell’Europe League. Superato il primo turno, affrontò poi le spagnole del Cartagena e il TT Berlin, vincendo clamorosamente in Germania. Le artefici della stagione super sono state le rumene Plaian e Dragoman, e la nigeriana Offiong diventata un vero e proprio talismano, grazie ai punti decisivi in semifinale nel golden match contro le francesi del Le Grand Quevilly, e in finale a Budapest con il Budaorsi.

Le note liete

È stata una stagione di grande intensità e risultati favorevoli. Non solo le vittorie europee del Quattro Mori in Europe Cup e del Santa Tecla Nulvi nell’Inter Cup maschile. Da ricordare i playoff scudetto della A1 maschile di Marcozzi e Norbello (finalista anche nella Inter Cup), i quattro gironi della A2 femminile vinti da Quattro Mori B, Muravera B, Norbello Giallo e Norbello Blu. Aumenta inoltre la pattuglia che disputerà la serie A2. Il Santa Tecla Nulvi dopo aver dominato la B1 maschile con Kuznetsov, Vassilev e Giardina, e vinto l’Inter Cup, raggiunge Marcozzi “B” e TT Sassari. La società sassarese si affaccia in A2 femminile dopo la serie B vinta con Burenina, Rozanova, Caragea e il gioiellino di casa Laura Alba Pinna.

Il fiore all’occhiello sono stati certamente i campionati assoluti di Cagliari, a marzo. Un successo organizzativo, una settimana di grande tennistavolo, e le medaglie d’oro di Norbello, Muravera e TT Sassari. Risultati (sul campo e non solo) che già sollevano l’asticella per la nuova stagione.

