Sardegna sotto attacco delle vespe giganti che sterminano le api 

Stanno sparendo le api. Perché se le mangiano le vespe, e che vespe: lunghe fra i due centimetri e mezzo e i tre, quindi enormi, sono di una specie asiatica (si chiama velutina ) estremamente aggressiva che sta colonizzando l’Europa ed è ora giunta anche in Sardegna, dove già esistevano la germanica , la crabro e si era già aggiunta la orientalis, arrivata dalla Penisola e che prima non avevamo. Le velutine stanno causando un allarme tale che ieri una riunione alla Regione è stata dedicata esclusivamente a loro. A Cagliari c’è stato una specie di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che riguarda insetti e non persone, e per questo convocato non dal prefetto bensì dalla Regione con gli assessorati all’Ambiente e all’Agricoltura, Laore, il personale forestale e gli esperti entomologi.

Predatrici spietate

Quella portata dalla vespa velutina è un’emergenza assoluta, mette a rischio la sopravvivenza delle api (che sono uno dei loro “cibi” preferiti) e rende assai più dolorosi e pericolosi gli attacchi agli esseri umani. Infatti solo nella giornata di sabato i vigili del fuoco di Cagliari hanno distrutto in città, particolarmente nei parchi, quindici nidi. «E ciascuno di quei vespai», sospira Ignazio Floris, a capo del dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, «contiene colonie anche di cinquemila individui, però penso che si trattasse prevalentemente di esemplari della specie germanica». Dunque, potenzialmente, i pompieri hanno fatto fuori oltre settantamila vespe e la loro discendenza. Chissà quante diavolo sono quelle rimaste della specie asiatica velutina , sempre più diffuse. La colonia di un nido (che in media è una struttura ovale di mezzo metro per sessanta centimetri, realizzato sugli alberi) può mangiare la bellezza di undici chili di insetti a stagione. «E un’ape pesa appena 0,1 grammi», sospira Floris, «il che rende l’idea del disastro in corso».

Disastro ecologico

L’Isola rischia di ritrovarsi senza più api. «Sabato siamo corsi a Ilbono, dove un apicoltore ci ha chiamati in preda alla disperazione», spiega l’entomologo dell’Ateneo sassarese: «L’unica soluzione è debellare la vespa velutina prima che diventi impossibile». Salvando così le api, di cui questo calabrone è un predatore particolarmente aggressivo. Ignazio Floris spiega in che modo, ma la Regione dev’essere rapida: «Il dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari», premette, «fa parte del progetto europeo Aliem Vigil da sei anni assieme a Toscana, Liguria, Corsica e Francia del Sud, i cui entomologi monitorano le specie invasive animali e botaniche. Le vespe fanno i nidi in primavera e allevano le larve fino a settembre, poi a ottobre e novembre sono assai più pericolose». Dice, il professor Floris, che distruggere i nidi è fondamentale per debellare le velutine : «Ma bisogna farlo al mattino presto o la sera tardi, altrimenti le foraggiatrici a caccia di cibo da portare al vespaio non ci sono. Si rischia di non uccidere migliaia di vespe che, se il nido non c’è più, saranno molto arrabbiate e attaccheranno in massa, rischiando anche di uccidere persone».

Caccia ai vespai

Per individuare i vespai, i tecnici fanno indossare una specie di cicalino alle foraggiatrici e poi le seguono da vicino. «Sono dunque loro a condurci ai nidi, che poi dobbiamo distruggere subito, in questa fase iniziale dell’invasione prima che le velutine siano ovunque nell’Isola», specifica Floris, il quale sottolinea l’importanza di intercettare le femmine fondatrici: quelle che nel mondo delle api sarebbero le “regine”. Dunque, non è ancora tempo per la rassegnazione, ma a un patto: che la Regione sia rapida davanti a questa invasione. Proprio come non lo fu per il punteruolo rosso, killer delle palme.

RIPRODUZIONE RISERVATA