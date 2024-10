Una pioggia violenta ha messo in ginocchio mezza Sardegna. Un velista cagliaritano che era con 7 amici a Monte Arcosu per un’escursione è stato trascinato via con l’auto e risulta disperso. Diverse persone intrappolate in auto sulla Provinciale 90 e sulla 130. A Villasor la furia dell’acqua ha travolto campagne e bestiame. Carciofeti distrutti, bloccati i treni fra Cagliari e Carbonia.

