«Sardegna, sono di nuovo qui» Tony Hadley punta su Cagliari 

«Sardegna, sono di nuovo qui». È un ritorno al rock degli anni d’oro quello del lungo tour estivo di Tony Hadley. Dopo il successo del “Big Swing Tour”, a supporto dell’ultimo album solista, “The Mood I’m In”, e archiviato il successo del primo passaggio estivo in Sardegna, il 22 agosto, all’Anfiteatro di Alghero per l’Abbabula Festival, l’ex Spandau Ballet è pronto per il bis, domani, all’Arena in Fiera di Cagliari, accompagnato dalla sua Fabulous TH Band. Parte della rassegna La Musica che Gira Intorno, il concerto sarà l’occasione per celebrare i successi con cui Mr. Hadley ha raggiunto l’apice negli 80s e, poi, in una carriera solista ultratrentennale.

Gli anni ’80

Tra le voci più apprezzate della mitica decade, che vide gli Spandau correre in un affannoso testa a testa con i Duran Duran, Tony Hadley è una vera leggenda della musica internazionale. Sin dagli esordi, paladino con gli Spandau Ballet del movimento New Romantic, il cantante londinese, classe 1960, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica mondiale con brani diventati di culto, come l’epica “Through the Barricades”, la hit internazionale “True” e l’inno non ufficiale delle Olimpiadi di Londra “Gold”. Con la band, dal ’79, all’89, anno della fine temporanea di un’avventura, definitivamente archiviata nel 2009, dopo la reunion e l’album “Once More”, Hadley ha pubblicato la bellezza di 6 dischi: dal debutto dell’81 “Journeys to Glory”, all’epilogo “Heart Like a Sky”, passando per il grande successo di album quali “True” e “Parade”. Una decade d’oro, che l’artista è pronto a ripercorrere insieme al pubblico di Cagliari.

La rinascita

Ma non ci saranno solo i successi con gli Spandau in scaletta. I ’90, infatti, sono stati per Hadley gli anni della rinascita, a partire dall’esordio solista del ’92, con l’album “The State of Pray” e, poi, con “Tony Hadley”, “Passing Strangers”, “The Christmas Album”, “Talking to the Moon”, via via, fino al già citato “The Mood I’m In”; un lungo viaggio, che lo ha portato allo swing, sempre con stile ed eleganza. Tra le sue collaborazioni, si contano nomi del calibro di Alice Cooper, Paul Young, Brian May e Alan Parsons, ma questi 35 anni da solista non sono stati solo musica e, vincitore, nel 2003, del reality “Reborn In the USA”, Hadley, nel 2007, è approdato al teatro nel musical “Chicago”.

«Italia amore mio»

Padre di 5 figli, super tifoso dell’Arsenal, nel cuore di Tony l’Italia occupa un posto tutto suo. Se nel 2008, infatti, l’ex Spandau ha preso parte a Sanremo, ospite di Paolo Meneguzzi nel brano “Grande”, al 2011 risale la collaborazione con Caparezza nel singolo “Goodbye Malinconia”. Un legame, che si è cementato negli anni, partecipando, nel 2014, al talent show di Rai1 “La Pista”, nel ruolo di coach, attraverso il progetto benefico “Gli Angeli”, nato nel 2016, in supporto ai ragazzi con disabilità e, da ultimo, con l’ospitata, nel 2023, nello spettacolo di Elio e le Storie Tese a Milano.

