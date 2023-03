Sardegna-Sicilia, la battaglia dei pescatori 

La guerra del gambero rosso esplode in alto mare tra le marinerie sarde e le imbarcazioni di Mazara del Vallo che in barba alle regole e ai divieti imposti dall’Unione europea hanno ripreso a calare le reti a strascico nei banchi ricchi di crostacei. I siciliani, a detta degli operatori di Cagliari, Sant’Antioco e delle altre flotte isolane, stanno lavorando non solo dove la comunità europea ha imposto il fermo, ma anche nei giorni di assoluto divieto come i sabati, le domeniche e i festivi, quando i sardi sono costretti a spegnere i motori e restare fermi in banchina per il blocco della pesca. Di fatto – come denunciano con forza gli armatori – perpetrando un vero e proprio saccheggio del mare.

I rischi

Una situazione che sta scatenando feroci scontri tra le marinerie delle due isole e che rischia di degenerare. Per questo il direttore dell’Associazione armatori motopescherecci sardi, Renato Murgia, ha presentato una richiesta scritta alle capitaneria di porto di Cagliari e Olbia e ai prefetti di Cagliari e Sassari per un intervento immediato così da «ripristinare la legalità e scongiurare temibili tensioni sociali tra marinerie» visto che in queste giorni «si stanno verificando scontri e diverbi tra i comandanti delle diverse imbarcazioni».

La tensione è ormai alle stelle e il timore che lontano dalle coste (ma anche nei porti) i rapporti ravvicinati tra equipaggi siciliani e sardi possano davvero degenerare. Anche perché gamberi rossi e gamberi viola vengono pescati con le reti a strascico e le divergenti in mare aperto per poi essere immessi sul mercato nazionale e internazionale.

Primi scontri