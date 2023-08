Sardegna senza docenti: decine di candidati arrivano dalla Penisola 

Nella Sardegna dei disoccupati, compresi i laureati “a spasso”, ci sono 170 cattedre che saranno assegnate a docenti di altre regioni: soprattutto calabresi, siciliani e campani. «Come cinquant’anni fa», si amareggia Antonio Deiara, insegnante sassarese di musica a meno di dieci giorni dalla pensione: «La storia si ripete». Ce l’ha, Deiara (l’ha scritto sul sito Orizzontescuola) con la “call veloce” (“chiamata veloce”, incuriosisce il perché di quest’espressione metà in inglese e metà in italiano), «per il reclutamento di docenti da altre regioni da immettere nelle scuole delle quattro province sarde, e che ha prodotto un bagno di sangue per maestre e professori sardi di diverse materie», dice Deiana.

I docenti d’importazione

Più di settanta cattedre di Arte, Italiano, Musica, Lingue straniere, Strumento musicale eccetera e più di cento di Sostegno in Sardegna hanno varcato il mare. Anzi, il mare lo varcheranno i professori non sardi, per insegnare qui. Non era evitabile, spiega il direttore dell’Ufficio scolastico regionale: «Ci sono le norme e si devono applicare. La “call veloce” in altre regioni», scandisce Francesco Feliziani, «è stata fatta perché, nelle graduatorie sarde, mancano le figure di cui il sistema scolastico sardo ha bisogno adesso. E allora abbiamo dovuto cercarle al di fuori dell’Isola».

Le norme protezionistiche

Poteva andare solo così, infatti il docente non ce l’ha con la direzione, bensì con la politica sarda. Ci sono norme “protezionistiche” sulle cattedre che l’Isola potrebbe invocare: «Una tutela la minoranza linguistica ladina: solo gli insegnanti non ladini certificati, dopo un percorso formativo, possono ottenere cattedre in scuole frequentate da alunni ladini», dice Deiara. Aggiunge: «Ad Alghero si parla il catalano ed è una seconda minoranza linguistica. Infine, c’è l’inserimento dei docenti non sardi solo se in possesso della certificazione sulla conoscenza di lingua e cultura dell’Isola». Altrove si fa, è il discorso di Deiara: «Perchè qui no?».

L’Ufficio scolastico

Al di là del fatto che la “call veloce” è figlia degli insegnanti ora necessari che qui da noi non ci sono, il problema è politico. «Quindi non riguarda noi», sospira Feliziani dalla Direzione scolastica regionale: «Le regole sono chiarissime: non si può limitare la mobilità lavorativa europea, figuriamoci quella nazionale». Peraltro, è immaginabile che i docenti di altre regioni resteranno nell’Isola solo per il periodo del vincolo iniziale, poi cercheranno di rientrare nei dintorni di casa, ma intanto si assicurano un posto fisso pubblico.

I sindacati

Dunque, la scuola sarda va verso 170 nuovi innesti - sono i primi, potrebbero essercene altri in futuro - da altre regioni. «Ipotizzo che tutti i docenti di sostegno disponibili», analizza Emanuela Valurta, segretaria regionale della Federazione lavoratori della cultura della Cgil, «siano già stati chiamati in Sardegna. Se non abbiamo docenti formati per il sostegno, però, è perché gli Atenei di Cagliari e Sassari non ampliano il numero chiuso per gli iscritti, cosa che invece in altre regioni si è fatta». La Flc Cgil lo chiede da anni: «Le Università sarde amplino il numero di matricole, altrimenti gli insegnanti non sardi per il sostegno diventeranno molti di più». Valurta chiede la stabilizzazione di tutti i docenti precari «rivedendo gli organici» e una legge regionale sulla lingua sarda nell’insegnamento, a tutela della nostra peculiarità. Ma tanto, al Governo, pensano solo all’autonomia differenziata e al dimensionamento scolastico del 2024/25». Nel frattempo, gli alunni sardi si preparino a essere chiamati “picciotti”.

