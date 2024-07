Sardegna sempre più cara ma è boom di arrivi 

Dagli alberghi ai ristoranti e ai servizi in spiaggia: i rincari sono evidenti - come sottolineano le associazioni dei consumatori - ma la Sardegna resta meta ambitissima del turismo estivo. Anzi. Le previsioni fanno intravedere un agosto da record. Tra le mete di punta c’è Villasimius con il tutto esaurito nelle strutture ricettive. «Si moltiplicano gli arrivi last minute», spiega il presidente di Federalberghi Paolo Manca. «È vero che l’Isola non è un prodotto economico, ma a incidere sui costi sono soprattutto i trasporti». Intanto da Ollolai e Ovodda arrivano le offerte per potenziare il turismo nelle zone interne.

