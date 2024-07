«Sardegna, sei pronta a ballare?» Gabry Ponte superstar all’Arabax 

È il dj e producer italiano più ascoltato al mondo con oltre 3 miliardi di stream globali su spotify. Una carriera da leggenda della consolle costellata da hit planetarie. Stiamo parlando di Gabry Ponte, il re della musica dance salirà sul palco dell'Arabax Music Festival il 13 agosto.

Un grande ritorno ad Arbatax. Un messaggio per i suoi fan sardi?

«È sempre un grande piacere tornare a suonare in Sardegna, qui passo le vacanze da quando sono piccolo ed è un po’ per me una seconda casa».

Che show proporrà questa volta al festival nella suggestiva cornice naturale delle Rocce Rosse?

«Non pianifico mai nel dettaglio la musica prima di un dj set, preferisco farmi guidare dall'istinto, la cosa importante per creare la giusta atmosfera è riuscire a entrare in sintonia con il pubblico, capire i gusti di chi ho di fronte e cercare di trascinarli nel mio mondo».

Più di 25 anni di carriera, da quando nel 1998 con gli Eiffel 65, è uscita la hit planetaria Blue. E poi due dischi di diamante, 41 di platino, 22 oro... Come ci si sente?

«Grati. Non c'è giorno in cui mi sveglio e non penso che lavoro meraviglioso che faccio. La passione è rimasta sempre la stessa di quando ero un ragazzino ed entravo in studio per la prima volta».

Quando ha iniziato a fare musica?

«Ho iniziato ad appassionarmi alla musica elettronica a 13/14 anni, la ascoltavo alla radio e compravo qualche compilation. All'epoca era molto difficile conoscere nuova musica, specialmente, se non era mainstream. A produrla ho iniziato intorno ai 20 anni; oggi i producer cominciano giovanissimi, ma allora non c'era la tecnologia di oggi che permette di fare musica con un telefono. Trovare studi di registrazione in cui imparare non era semplice».

A un certo punto la strada con gli Eiffel 65 si separa, perché?

«Non è stata una mia scelta. Maurizio e Jeffrey mi hanno detto che preferivano andare avanti da soli perchè non volevano più fare solo musica dance, volevano intraprendere un percorso diverso. Ho risposto che non ero d'accordo sulla scelta perché insieme eravamo più forti (lo penso tutt'ora) e avremmo continuato a fare grandi cose, ma alla fine l'ho accettata. Un gruppo è un come un matrimonio (artisticamente parlando) e quando qualcuno non sta più bene tutta la famiglia ne risente. Così mi sono concentrato sul mio progetto solista».

Come vive il conto degli anni che passano riuscendo a restare sempre sul pezzo? Il suo pubblico è trasversale, di tutte le età.

«È importante per me suonare sempre davanti ai giovani per rimanere in sintonia con quello che piace a loro. Quando ho iniziato a mettere i dischi avevo la stessa età di chi stava dall'altro lato della consolle, oggi spesso ci separano due generazioni. E poi ascolto molta musica, anche molto diversa da quella che faccio, mi dà molti input».

Com'è cambiato il mondo della musica dance da quando ha iniziato?

Trent’anni fa la musica dance era relegata al club: nasceva, viveva e moriva lì. Negli anni è diventato un fenomeno mainstream, oggi viene suonata nelle radio, nei grossi festival».

Lei è uno dei pochissimi dj e producer che riesce a portare avanti la dance italiana nel mondo, quali sono le difficoltà?

«L'Italia ha una tradizione melodica senza eguali, credo che questa influenza unita ai beat dance sia la chiave per un genere musicale caratteristico. La difficoltà più grande è quella di trovare il proprio stile originale e un'identità artistica, è la cosa fondamentale».

