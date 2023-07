Sardegna seconda in Italia per l’economia del mare: un miliardo e mezzo l’anno 

L’Economia blu è il vero traino del Mezzogiorno e ribalta la tradizionale dicotomia Nord-Sud perché sono le regioni meridionali a sviluppare il 61% della ricchezza del settore. La Sardegna è al secondo posto dopo la Liguria per l’incidenza dell’economia del mare sul valore aggiunto, pari a un miliardo e mezzo di euro, e si piazza nella terza posizione della graduatoria degli occupati con trentanovemila unità, dopo Liguria e Lazio.

In Italia sono 228mila le imprese della Blue economy che danno lavoro a 914mila persone e generano un valore di 52,4 miliardi di euro che diventano 142 miliardi se si considera l’intera filiera diretta e indiretta. Sono alcuni numeri del Rapporto sull’economia del mare elaborato dal Centro studi Tagliacarne. Il valore aggiunto generato dal “sistema mare” in Sardegna, Campania, Puglia, Sicilia e Calabria è di 14,6 miliardi che ne attivano altri 23 nel resto dell’economia locale. L’import-export dell’Isola è totalmente dipendente dal mare che ne veicola il 97 per cento.

Quasi un’impresa blu su dieci è capitanata da un under 35 e una su cinque da donne. Dal punto di vista settoriale poco meno della metà delle aziende blu (il 47,8%) opera nel settore dei servizi di alloggio e ristorazione. Sono proprio questi servizi a fare da locomotiva del sistema che ha segnato un incremento di valore del 22,1% tra il 2021 e l’anno precedente. Diventa, dunque, sempre più centrale il peso della filiera turistica anche se, nella dinamica del valore aggiunto, continua ad avere un forte peso nell’economia nazionale l’industria delle estrazioni marine il cui trend è stato influenzato dall’incremento dei prezzi del gas.

Dall’analisi dell’Istituto Tagliacarne sulle province emerge che Vibo Valentia e Sassari (ma il dato scorporato si riferisce soprattutto alla Gallura) contano su un’incidenza davvero importante dell’Economia del mare con percentuali rispettivamente dell’11,2 e dell’8,1 per cento sul totale della ricchezza prodotta.

La cantieristica si conferma il settore trainante delle esportazioni con una crescita del 40,7% nel 2022 rispetto al 2021 contro l’aumento del 37,4% dell’intero export della Blue economy. Aumentano le vendite del comparto verso l’estero (+2,7 miliardi) con una forte riduzione delle importazioni che si sono attestate su poco più di un miliardo di euro. In definitiva i margini di crescita dell’Economia blu sono molto ampi e il Pnrr prevede 170 milioni di euro per il sistema portuale sardo di cui ventotto milioni per il progetto “green port” che ha l’obiettivo di rendere le attività portuali in linea con i contesti urbani e dieci milioni per i collegamenti infrastrutturali della Zona economica speciale dell’Isola.

