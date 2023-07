sardegna quattro volte iridata  

Chiara Sussarello (Aero5 Junior femminile), Enrico Loi (Aero5 Junior), Ludovica Cui (Aero5 Youth femminile) e Alice Sussarello (Aero6 Youth femminile) sono i giovani velisti sardi che hanno conquistato il titolo mondiale nelle rispettive categorie in cui erano divise le quattro classi RS Aero del campionato mondiale concluso ieri a Calasetta. Ma le eccellenze non si fermano qui. Scorrendo le classifiche assolute, emergono le grandi prestazioni di altri giovani talentuosi: Filippo Vincis, Andrea De Matteis e Davide Mulas.

Filippo Vincis, già noto per i suoi risultati in altre classi, ha ottenuto un ottimo quinto posto nella categoria Aero7. Il suo campionato è stato caratterizzato da una regolarità di prestazioni che lo ha portato in alto nella classifica, dimostrando esperienza e determinazione.

La sorpresa

Andrea De Matteis, la sorpresa dell'evento, ha confermato il suo talento emergente entrando tra i primi cinque nella categoria Aero6. La sua performance fa ben sperare per il futuro. Nella stessa categoria, Davide Mulas ha sfoggiato il suo talento nel finale, concludendo sesto. Con ben tre vittorie parziali, ha dimostrato di saper gestire la tensione agonistica.

L’organizzazione della LNI Sulcis, che ha potuto anche contare su l contributo di tanti giovani volontari, ha fatto sì che l’evento sia stato un’ottima promozione per la Sardegna: tra atleti, allenatori e accompagnatori, oltre 250 persone da tutto il mondo hanno soggiornato nell’Isola per una ventina di giorni

