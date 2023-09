«Sardegna, quanto mi manchi!» Pamela Prati da domani su Rai 1 

È stata, e lo è ancora, il sogno proibito di molti italiani. Ma Pamela Prati, sessantaquattrenne dall’aspetto invidiabile e fidanzata con il modello diciannovenne Simone Ferrante, rifugge quest’immagine. «Mi sento amata un po’ come vicina della porta accanto, essendo entrata per anni nelle case degli italiani, più di recente anche con i talent. Credo che sia un po’ come sedersi a tavola con loro, quando accendono la tv».

Nata a Ozieri, per anni stella del Bagaglino, cantante (l’ultimo disco “Anni 60” con il feat degli Atmosfera blu, è uscito pochi mesi fa) e autrice di un libro (“Come una carezza”), ritornerà domani in prima serata su Rai1 con “Tale e quale show”. Nel varietà condotto da Carlo Conti sarà tra i dodici concorrenti che dovranno interpretare i big della musica internazionale. Insieme a lei Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra e Scialpi.

Come sta affrontando e cosa si aspetta da questa nuova avventura televisiva?

«Sono felicissima di rientrare in Rai dove tutto iniziò. So di entrare in una delle porte più importanti con questo programma di Carlo Conti. So di andare a lavorare con una squadra di grandissimi professionisti dei quali ho grande stima: a cominciare dai tecnici e dagli autori, arrivando ai componenti della giuria e a Carlo Conti, che ritengo uno dei pochi rimasti a fare una televisione come una volta, con spettacoli di grande qualità».

Sembra che guardi con nostalgia agli anni del Bagaglino.

«Ritorno a fare, con grande umiltà, il mio lavoro . Spero di divertirmi e fare divertire. Ci sono tutti ingredienti fondamentali per poter lavorare in armonia: è come una scuola di grande professionalità. Quella che, a dire il vero, oggigiorno si è un po' persa, per questo tengo a sottolineare di essere in una squadra di grandissimi professionisti che appartengono a una tv che non c'è più».

È carica di entusiasmo

«Sono carichissima: è come andare a scuola, alzarsi presto e studiare, tutto bellissimo».

La bellezza aiuta o, a volte, è un peso?

«Assolutamente aiuta all’inizio, ma poi serve talento e bisogna dimostrare di essere preparati. C’è sempre bisogno di mettersi a studiare, e tanto. Poi è vero che il pregiudizio c’è sempre, ma la bellezza va di pari passo col talento. Il successo è più duro da mantenere che da raggiungere».

Che rapporto ha con le donne?

«Bellissimo. Anche con le giovanissime che ho conosciuto durante i reality e per le quali sono diventata un punto di riferimento».

Cosa conserva della Sardegna, dal punto di vista caratteriale?

«Determinazione e lealtà. Noi sardi siamo forti come il granito della nostra terra. Un luogo che ho sempre nel mio cuore, in ogni cosa che faccio. Purtroppo non vedo la Sardegna da tanto tempo».

Come mai?

«Sono diventata claustrofobica e non viaggio né in nave né in aereo. Ma ho giurato che tornerò al più presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA