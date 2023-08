«Sardegna, quanto ci sei mancata! E adesso facci sentire il tuo calore» 

Ritmi in levare, linee veloci, ska, soul, rabbia e stile, gli Statuto arrivano a Cuglieri live, stasera, dalle 22.30, in piazza Fra Paolo Perria. L’ingresso è gratuito. Sul palco la band torinese, composta da oSKAr Oscar Giammarinaro (voce), Naska Giovanni Deidda (batteria), di chiare origini sarde, con la famiglia di Bosa, Enrico Bontempi (chitarra), Alex Loggia (chitarra), Ennio Piovesani (basso), Gigi Rivetti (tastiere), Marco Milani (tromba) e Alessandro Castagna (sax), porterà i suoi 40 anni di attività, con 21 album in studio e oltre 2 mila date, racchiusi nei 22 brani del loro ultimo disco live “Bella Storia”.

Nati a Torino nel 1983, prendono il nome dall'omonima piazza in cui si ritrovano i mods. Dopo parecchi concerti ai raduni in tutta la provincia italiana e la pubblicazione di due demotape, l'etichetta indipendente DTK pubblica i primi due singoli: “Io Dio” (1986) e “Ghetto” (1987) grazie ai quali la band acquista una certa popolarità nella scena nazionale. Tra i primi in Italia a suonare ska con testi in italiano, pubblicano il primo album nel 1988 ma la svolta arriva nel 1991 con la scrittura della Emi.

«Finalmente torniamo in Sardegna», ci ha raccontato il cantante oSKAr. «Speriamo che questo ritorno ci permetta di essere più presenti nell’Isola, che adoriamo e che ci ha accolti sempre molto molto bene».

Ricordi?

«Tanti, ma in particolare il Capodanno 2016, in cui suonammo con gli Skatalites in piazza a Cagliari, una grande esperienza, con un sacco di gente e una grande band».

Che live porterete a Cuglieri?

«Suoneremo i nostri pezzi più conosciuti, quelli contenuti in “Bella Storia”, scelti dai nostri fan sui social. Per l’occasione abbiamo riportato sul palco la sezione di fiati e la tastiera, l’organico al gran completo».

Con il “40 Tour” celebrate 4 decenni di musica.

«I bilanci si fanno alla fine e noi non siamo alla fine, quindi è già buono. Abbiamo sempre mantenuto la nostra identità mods e con le nostre idee, il nostro stile e i nostri messaggi siamo arrivati su qualsiasi tipo di palco, da quello degli operai che occupavano la fabbrica della Lancia a Chivasso, a quello di Sanremo».

Da musicisti impegnati, come vivete questi tempi?

«Volevamo cambiare il mondo in meglio, ma le cose stanno andando sempre peggio, ovunque. I problemi si sono ingigantiti, dall’occupazione, allo stato sociale, al welfare, alla sanità pubblica e proprio per questo il nostro impegno continua, anzi è più motivato, non dobbiamo sentirci sconfitti».

Il tour è dedicato a Rudy Ruzza, vostro compianto bassista. Un suo ricordo?

«È il nostro bassista storico, ha contribuito in maniera fondamentale alla crescita del gruppo e ancora in questo disco ha suonato nei bis delle registrazioni live. Ci teneva moltissimo agli Statuto, voleva che facessimo il massimo e continuassimo a dare il meglio, quindi il modo migliore di ricordarlo è proprio quello di portarcelo nel cuore suonando in giro».

Progetti?

«Live, live, live e nel 2024 arriva il nuovo disco».

RIPRODUZIONE RISERVATA