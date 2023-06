Sardegna protagonista dello “Slow fish” 

L’assessora regionale dell’Agricoltura Valeria Satta è stata tra gli invitati all’inaugurazione di Slow Fish , il festival del mare e della pesca sostenibile, in programma fino a domenica a Genova.

«I mari, gli oceani e le acque interne non sono ecosistemi a sé stanti ma interconnessi con la terraferma: l’attività della pesca rappresenta uno dei legami più saldi tra i due ambienti» ha affermato Satta a proposito del tema dell'edizione 2023, “Coast to Coast”. «A questo appuntamento – ha aggiunto l’assessora – non poteva mancare la Sardegna, rappresentata dai produttori che hanno fatto conoscere le meraviglie del mare sardo».

Dopo aver partecipato giovedì al taglio del nastro della manifestazione, insieme al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, Satta ha preso parte a numerose iniziative nel padiglione istituzionale della Regione Sardegna. «Ho avuto il piacere di dare inizio ai lavori di incontro e confronto sul programma operativo Feamp – il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca – attraverso strategie di sviluppo locale, insieme ai Direttori delle Aree Marine Protette, ai Direttori dei Parchi Nazionali della Sardegna. Questi ultimi – spiega Satta – rivestono un ruolo molto importante di mediazione tra i pescatori e le Aree Marine Protette: una sinergia che consente di rendere l’attività della pesca sempre più sostenibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA