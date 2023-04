Sardegna promossa, ma adesso è l’ora di lavorare insieme 

Tra le novità i vini di Roberto Gariup, friulano trapiantato in Gallura, con il suo V ermentino spiazzante e un Cannonau fuori dagli schemi. Di assoluto rilievo i grandi classici, come il Carignano del Sulcis, e in grande spolvero il più grande e misconosciuto prodotto isolano, la Vernaccia. E anche qui la novità è il consorzio appena costituito, il cui presidente è Mauro Contini, titolare dell’omonima, storica azienda di Cabras.

La parola magica è consorziarsi. E in questo senso qualche segno di novità per l’Isola c’è stato. A Verona è stato presentato il Consorzio del Cannonau, presieduto da Mario Mereu, con l’obiettivo di sventolare meglio e dappertutto la bandiera del vino-simbolo della Sardegna. A giugno l’Isola sarà protagonista del concorso “Grenaches du Monde” che si svolgerà a New York. I vignaioli sardi dovranno misurarsi con i potenti produttori francesi e spagnoli ma la sfida servirà per cercare di entrare nel ricco mercato statunitense.

Il futuro del comparto si gioca nei Paesi emergenti dal punto di vista enologico: Cina, Stati Uniti, Estremo Oriente. Rispetto alla vastità del mercato, la Sardegna è una capocchia di spillo nell’immensa carta geografica planetaria. Per espandersi, non basta fare vini buoni.

Il 55° Vinitaly di Verona va in archivio consegnando un filo di speranza ai produttori sardi. La rassegna, diventata ormai un “mostro” con oltre quattromila aziende da tutta Italia e da 30 Paesi del mondo e la presenza di oltre mille top buyer (+43% rispetto al 2022, provenienti da 68 Paesi), è un momento decisivo per chi voglia uscire dai ristretti confini territoriali.

Di consorzio (partirà a breve) si parla anche nel Mandrolisai, vera novità degli ultimi anni. In questa terra antica e baciata dalla natura, giovani imprenditori hanno ereditato le vigne dei nonni e dei padri e stanno rilanciando la Doc, l’unica sarda che preveda l’utilizzo di tre vitigni autoctoni, Cannonau, Bovale e Monica. Sono molte le aziende emergenti e fa piacere citarne una, “Tre Biddas” di Sorgono, micro realtà il cui nome richiama la narrazione secondo la quale nella zona c’erano tre insediamenti nuragici.

Dal mercato giunge un avvertimento, tenere sotto controllo qualità e alcolicità. Dice Giancarlo Perbellini, chef patron di “Casa Perbellini”, due stelle Michelin, uno dei templi della ristorazione italiana: «Nel valutare un vino controllo il grado alcolico. Se è troppo alto, lo scarto. I clienti vogliono bere più di un bicchiere e i vini troppo pesanti non sono graditi». Sarà anche per questo che in carta Perbellini non ha neanche un’etichetta sarda.

La Regione saluta la manifestazione con soddisfazione: «Abbiamo rilevato una grande affluenza in tutti gli stand e un altissimo gradimento da parte dei nostri produttori», dice l’assessora all’Agricoltura Valeria Satta. «Lavoreremo per il prossimo Vinitaly affinché possa essere sempre di più una vetrina per le nostre eccellenze. Oltre alle 72 cantine iscritte alla manifestazione, altre 38 aziende del settore sono state presente agli eventi correlati, per un totale di 110 pic cole e medie imprese del vino e dei prodotti tipici sardi: un numero in crescita edizione dopo edizione, a testimoniare la florida realtà del patrimonio sardo».

Sullo sfondo prende forma un progetto ambiziosissimo: il consorzio di tutti i produttori dell’Isola. Il progetto è nato proprio nel padiglione Sardegna al Vinitaly. I primi passi sono incoraggianti. Sarebbe la svolta attesa da decenni.

