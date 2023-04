“Sardegna Open” Lo speciale sul tennis 

Saranno il presidente della Federazione Tennis e Padel Angelo Binaghi e il presidente del tennis Club Cagliari Renato Arba gli ospiti della terza puntata di “Sport In Diretta - Speciale Sardegna Open di Tennis” su Radiolina. «Dopo gli Internazionali di Roma e le Atp Finals di Torino», spiega Binaghi, «è il torneo più importante che si svolge in Italia». Si comincia il primo maggio e si termina il 7. Si giocherà sui campi in terra rossa del Tennis Club Cagliari.Il programma andrà in onda oggi alle 15.15 con la conduzione di Lele Casini