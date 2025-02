«Sardegna nostro luogo dell’anima»  

Su TikTok fanno il pieno di like, simulando la forma di un cuore con i corpi come i Coma_Cose. «Siamo team cuoricini», ripetono Geppi Cucciari e Mahmood, guardandosi con intesa e schioccandosi baci sulle guance. L’amicizia c’è ed è sincera, si vede: «Saremmo amici anche se non fossimo sardi, ma la Sardegna, come tutti i posti isolati, è un luogo dell’anima che unisce. Per noi è così».

Affinità

Insieme hanno condiviso la tensione del palco, «quel misto di gioia, preoccupazione, ansia» che tormenta la conduttrice di Macomer pur avendo sulle spalle grande esperienza. Padrona di casa di “Splendida cornice”, delizioso contenitore di satira, cultura e divertimento, e di recente anche attrice, reduce dal successo di Diamanti di Ferzan Ozpetek che veleggia verso i 16 milioni al box office. Resta però «il desiderio di non deludere chi ho davanti e me stessa. La serenità non è esattamente la prima sensazione che sfodererei, ma ognuno affronta le sfide della vita a modo proprio». Perché Sanremo era una sfida: «Vengo da una Rai diversa, Rai3, c’è differenza». Ancora di più per Mahmood, nonostante le due vittorie al Festival nel 2019 e nel 2022 con Blanco. Tanti anni sono passati da quel 2016 «quando non avevo neanche l’etichetta, mi ero iscritto al festival dal pc, a casa di mamma in Sardegna, ricordo che dovemmo compilare i moduli e inviare la demo della canzone». Da allora un successo incredibile: l’ultimo, “Tuta Gold”, brano più venduto del 2024. Trentatré anni, papà egiziano e mamma di Orosei, riti scaramantici non ne aveva ma un dettaglio sì: «Mi hanno regalato dell’intimo con una pannocchia». La paura di essere troppo spontaneo c’era: «Quando lo sono dico un sacco di ca***te...».

Tuffi

Per Geppi, per prepararsi, un bagno fuori stagione nelle acque cristalline isolane e «un tuffo come di consueto dettato dall’eleganza», nell’Isola che resta il posto del cuore dove tra l’altro ha ritrovato l'amore, l’imprenditore del turismo Marco Micheletti. Non era iniziata molto bene ieri, con l’omaggio floreale per San Valentino ricevuto dal sindaco di Sanremo Alessandro Mager: «Abbiamo consegnato un omaggio floreale a tutte le giornaliste. A Geppi Cucciari consegno un mazzo intero perché è raccomandata». Immediata la replica: «Raccomandata da chi? Dal buon senso». Ma aveva subito ritrovato la sua verve ironica: «Guarda che non siamo a Videolina», ha risposto a un giornalista che le ha rivolto una domanda completamente in sardo. «Ti ho capito anche se sei cagliaritano e io sono macomerese, comunque rispondo in italiano così ci capiscono tutti». Quindici anni dopo l’ultima conduzione al femminile, Antonella Clerici, e ben 24 dopo l’ultima e unica direzione artistica, quella di Raffaella Carrà, sarà forse il momento di riaffidare il Festival a una donna? «Guardiamo al futuro – dice Cucciari - ma guardiamo anche al passato e alle cose belle che sono state fatte. Se farei Sanremo? Probabilmente sì ma per la parte musicale mi piacerebbe affidarmi a tre persone di età diverse. Da spettatrice apprezzo molto le onde carsiche che derivano dal festival, la ricchezza degli esseri umani, degli artisti, degli ospiti. Il festival è sempre troppo qualcosa e mai abbastanza qualcos'altro. I contenuti dipendono anche da chi guarda, dagli spettatori, questo vale per chiunque lo pensi, o ci stia dietro. Carlo ha raccolto un’eredità non facile e l’ha portata avanti con la sua personalità, il suo modo di vedere le cose».

Antonio Marras

Il legame con lo stilista algherese Antonio Marras benedice tutte le sue esperienze in tv: «Vesto esclusivamente Antonio Marras da 15 anni. Tutti i momenti più importanti della mia vita ho avuto accanto Antonio e Patrizia Marras: una dimensione che non è soltanto creativa e artistica ma anche affettiva. Tra di noi c’è un rapporto che non è commerciale, siamo una famiglia». (a. d.)

