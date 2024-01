«Sardegna nostra, puoi fare di più» 

La compagnia teatrale si chiama VaGa, iniziali dei rispettivi cognomi: Vargiu e Garau. Michele Vargiu, classe 1985, e Laura Garau, di qualche anno più giovane, del 1991, sono coppia artistica e coppia nella vita: «Prima nella vita, e solo dopo lavorativamente».

Quando si conoscono Michele ha già frequentato, dal 2006 a Milano, l’accademia al Teatro Arsenale, mentre Laura ne segue le orme dopo l’università. «È stato naturale unire oltre alla vita gli aspetti professionali e condividere una visione del mestiere legato al teatro». Ognuno ha un ruolo: Michele è la penna è lui, Laura si occupa più della regia. Ora vivono e lavorano nella capitale lombarda.

Perché avete deciso di lasciare la Sardegna?

Garau: «Non l’abbiamo mai fatto. Ci siamo solo “spostati”. Ancora abbiamo dei progetti isolani. E il desiderio è di investire la maggior parte delle energie giù».

Vargiu: «La Sardegna è la nostra casa-base, punto strategico per progetti di formazione e aggregazione. Il panorama teatrale sardo è popolato di tante realtà. Tra queste anche la nostra scuola. È bello vivere una vita nomade, a tratti confusionaria, ma sempre con la valigia pronta».

Come vi ha accolto Milano?

Vargiu: «Molto bene. Sono venuto a fare ciò che volevo. Questa metropoli è molto aperta, ha lo sguardo proiettato verso il futuro. Quando si è poco più che ventenni è davvero energizzante. Ora certi ritmi mi danno ansia. E la vita in Sardegna mi pare favolosa».

Garau: «Non è vero, Michele ha il passo tipico del milanese. Io, invece, qui ho vissuto due periodi: ho frequentato l’ultimo anno dell’accademia in piena pandemia. Vivere la città in lockdown, da sola, è stato interessante. Ora sono felice: le passioni si trasformano in professione. È impagabile. Difficile trovare altrove un’offerta culturale così ricca».

Il distacco fisico come vi fa vedere prospetticamente la Sardegna?

Vargiu: «Nell’isola c’è un potenziale enorme, ancora inesplorato. A vedere cartelloni e programmazioni si intuisce che forse si è ancora schiavi di scelte vecchie, stantie. Si è un po’ chiusi. In realtà i talenti ci sono, in tutte le arti, devono essere messi nelle condizioni di esprimersi. Il guaio è che ci si scontra con la grande lotteria dei finanziamenti».

Il contributo pubblico è centrale per la cultura isolana. E a Milano?

Garau: «È un vizio italiano».

Vargiu: «Alcuni “giganti” si mangiano quasi tutto. Però esistono delle realtà indipendenti che grazie a un lavoro di rete riescono a costruirsi una stagione. In fin dei conti è ciò che facciamo noi. Merito, poi, di Meridiano Zero di Sassari che ci produce. Per il resto Milano ci ha insegnato a fare tutto: scrivere, recitare, curare la regia, ma anche vendere lo spettacolo, curare la segreteria e l’agenda».

I vostri ultimi lavori?

Garau: «La trilogia dello sport: “Der Boxer”, “Perdifiato”, e ora “Le fuorigioco”. Tre spettacoli che parlano di sportivi, di eroi contemporanei che hanno trovato durante il loro percorso ostacoli storici, sociali o politici».

Vargiu: «Con Le fuorigioco raccontiamo delle donne calciatrici milanesi “matte totali” che nel 1932 si sono messe a giocare a football. E lo facevano con le gonne lunghe. Piccole storie, grandi messaggi. Mi piace il punto di vista femminista di Laura su un testo maschile».

Cosa significa “femminista”?

Garau: «Siamo una compagnia femminista. Sono storie di esistenza, resistenza e autodeterminazione. Senza retorica».

Tra 10 anni dove vi vedete?

Vargiu: «In teatro, a raccontare storie, con una grande produzione. E in Sardegna».

Garau: «In uno spazio nostro. In Sardegna».

